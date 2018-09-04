وثائقيات | @شباب - هوس الألعاب الإلكترونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حلقة جديدة للبرنامج الشبابي غيمرز من @شباب والذي يعرض كل يوم ثلاثاء عبر شاشة تلفزيون الآن

حلقتنا تتحدث حول مجموعة من الشبان الشغوفين والمولعين بالألعاب الإلكترونية من مختلف الدول العربية ، وهؤلاء الشبان يحققون مكاسب مالية بفوزهم بالعديد من المسابقات أو من خلال تحقيقهم لعدد هائل من المشاهدات



رنا لاعبة محترفة في العشرين من العمر

رنا عبدالرحمن شابة في العشرين من عمرها وهي طالبة جامعية في جامعة عين شمس بمصر ، تعلمت الألعاب الإلكترونية بعد تشجيع من والديها منذ الصغر .

تبدي رنا إعجابها بما حققته خلال السنوات المنقضية بممارستها للألعاب الإلكترونية وشاركت بالعديد من البطولات والمسابقات وتمكنت من إثبات نفسها وإحراز النجاحات.

محمد لاعب محترف في مقتبل العمر

محمد شاب مصري في مقتبل العمر ، تعلم الألعاب الإلكترونية منذ الصغر وصار شغوفاً بممارسة الألعاب الإلكترونية .

وأبدى محمد إعجابه بالألعاب الإلكترونية والتي حقق من خلالها العديد من البطولات في مصر.



للإطلاع على كل "وثائقيات الآن" اضغط هنا