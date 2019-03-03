غوغل تحجب أكثر من مليون تطبيق لهذا السبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة غوغل أنها منعت وصول أكثر من مليون تطبيق أندرويد إلى متجرها للتطبيقات المسمى غوغل بلاي Google Play، وذلك بسبب المشاكل الأمنية التي قد تسببها.

وأوضحت الشركة من خلال منشور على مدونة الأمان كيف ساعد برنامج تحسين أمان التطبيقات أكثر من 300 ألف من مطوري التطبيقات على إصلاح المشكلات ضمن تطبيقاتهم. وهذا البرنامج الذي يتواجد منذ حوالي خمس سنوات، يهدف إلى مساعدة مطوري أندرويد على بناء تطبيقات بدون نقاط ضعف معروفة، وبالتالي تحسين النظام الإيكولوجي العام. كما ساعد البرنامج أكثر من 300 ألف مطور على إصلاح أكثر من مليون تطبيق على Google Play، كما ساعد البرنامج في عام 2018 وحده أكثر من 30 ألف مطور على إصلاح أكثر من 75 ألف تطبيق.

ويعني هذا أن التطبيقات الضعيفة البالغ عددها 75 ألفاً لا يتم توزيعها على المستخدمين في ظل وجود نفس المشاكل الأمنية الحالية. والجدير بالذكر أنه يتم فحص التطبيقات من خلال الاختبارات العادية للتأكد من أنها لا تتضمن أي مشاكل أمنية معروفة، وتستمر العملية حتى يتم نشر التطبيقات في المتجر. وفي حال وجود مشاكل أمنية من أي نوع فتعمد الشركة إلى توفير التشخيص والخطوات اللازمة لعودة التطبيق إلى شكله الصحي.

يُذكر أن حماية أمن المستخدمين تُعد في أعلى قائمة أولويات غوغل. لذلك، فإن الشركة تعمل بنشاط مع المطورين لمنع تطبيقاتهم من الوصول إلى المتجر في ظل وجود مشكلات أمان.

مصدر الصورة: mawdoo3

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