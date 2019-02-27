على أندرويد.. لا داعي لكلمات المرور بعد اليوم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تحالف "FIDO Alliance" مع شركة "غوغل"، الإثنين الماضي، أنّ "نظام التشغيل أندرويد اعتباراً من الإصدار 7.0 وما بعده، أصبح يدعم معيار FIDO2، ما يعني تمكين مستخدمي أكثر من مليار هاتف حول العالم من تسجيل الدخول إلى التطبيقات دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور".

وبذلك، فإنّ "مستخدمي نظام أندرويد بإصداره 7.0 وما بعده، الذين يثبتون الإصدار الأحدث من خدمات غوغل بلاي Google Play Services، أصبحوا قادرين على الاستفادة من حساس البصمة المدمجة في هواتفهم ومفاتيح الأمان FIDO، للوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب والخدمات التي تدعم FIDO2 دون الحاجة لإدخال كلمة المرور".

وفي بيان له، لفت التحالف إلى أنّه "يمكن لمطوري الويب والتطبيقات الآن إضافة مصادقة قوية من FIDO إلى تطبيقاتهم ومواقعهم على أندرويد من خلال استدعاء واجهة برمجة تطبيقات بسيطة، وذلك لتوفير أمان غير مرتبط بكلمة مرور، لمقاومة التصيد الاحتيالي لقاعدة سريعة التوسع من المستخدمين النهائيين الذين لديهم بالفعل أجهزة أندرويد رائدة أو سيقومون بالترقية إلى أجهزة جديدة في المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أنّ تحالف FIDO Alliance يختص في ترخيص أجهزة المصادقة مثل القياسات الحيوية ومفاتيح الأمان للتحقق من أنها تتوافق مع مواصفات FIDO، بما في ذلك المعيار الأحدث FIDO2. الأمر هذا، يضمن تمكين مستخدمي الإنترنت من استخدام ما يعتمده التحالف عبر جميع التطبيقات وخدمات الويب.

مصدر الصورة:Security Magazine

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