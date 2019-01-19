خلل تقني في تويتر يكشف التغريدات المحمية لمستخدمي أندرويد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اعترفت شركة "تويتر" بأن خللا في التطبيق لمستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، تسبب في تحويل التغريدات الخاصة للمستخدمين إلى تغريدات عامة.

وقالت الشركة إن مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد أصبحوا معرضين لاحتمال انكشاف تلك الخصوصية بسبب الخلل في التطبيق، وذلك حتى وإن اختاروا خيار الخصوصية.

وكانت الشركة سمحت لمستخدمي تطبيق تويتر حق حماية تغريداتهم وإخفائها عن العامة والسماح فقط لفئة محدودة أو خاصة من المتابعين فقط بالاطلاع على التغريدات من حساباتهم.

وغالبا ما يعمد مستخدمو التطبيق إلى حماية تغريداتهم لأن السماح لأي شخص بالاطلاع عليها قد يعرضهم للخطر أن يسبب لهم مشاكل هم بغنى عنها.

وبحسب شركة تويتر فإن المستخدمين للتطبيق العاملة بنظام التشغيل أندرويد يتأثرون بالخلل "إذا أجروا تعديلات أو تغييرات في إعدادات حساباتهم"، مثل تغيير البريد الإلكتروني الذي يستخدمونه في التطبيق.

اقرأ المزيد:

بسبب "انتهاك الخصوصية".. لجنة تنظيمية تبحث تغريم فيسبوك