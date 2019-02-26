هواتف الجيل الخامس والقابلة للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموضوع الأول ... هو عن هواتف الجيل الخامس والقابلة للطي واللي تصدّرت أعمال المؤتمر العالمي للمحمول

إذ بدأت في الأمس في مدينة برشلونة الإسبانية، فعاليات المؤتمر العالمي السنوي للاتصالات المحمولة، الذي يعد أكبر تجمع سنوي عالمي يجمع خبراء ومصنّعي ومشغّلي شبكات الاتصالات المحمولة، ومكوناتها، فضلاً عن مصنّعي الهواتف المحمولة الذكية من مختلف الأنواع، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتجارية وخدمات الأعمال عبر شبكات المحمول. ويعد المؤتمر بأيامه الأربعة جولة سنوية للمنافسة بين عمالقة صناعة الاتصالات، يتحول فيها المؤتمر إلى ساحة من ما يسمّيها خبراء التقنية بـ«الجنون الإبداعي» الذي يتوقع أن يتصدره في الدورة الحالية للمؤتمر موضوعان أساسيان، هما شبكات وهواتف الجيل الخامس، والهواتف القابلة للطي. وبحسب قوائم العارضين والمعلومات المصاحبة لها فإن هناك خمس باقات على الأقل من الهواتف الجديدة سيتم عرضها خلال المؤتمر من قبل المصنّعين الكبار.

هل هامش هذا الموضوع ربما تساءلتم يومًا عن الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأكثر ربحية فى العالم؟ وعن الشركات التى تحقق معظم الأرباح من كل منتج جديد تبيعه؟ وغيرها من الأمور المتعلقة بموضوع الهواتف الذكية والطفرة التي احدثتها في العقد الماضي، وكانت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint كشفت في أحدث دراسة لها عن بعض الأمور المثيرة للاهتمام حول الشركات التكنولوجية الأكثر ربحًا فى العالم

ومن دون منازع فاز شركة ابل بالمركز الاول حيث انها تمتلك حصة الأسد من أرباح صناعة الهواتف الذكية، وقد استولت على حصة تصل إلى 60% من إجمالى مبيعات الهواتف الذكية، ومع ذلك فإن أرباح الشركة انخفضت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت تمتلك خلالها حوالى 86% من إجمالى الحصة السوقية، فيما أشار التقرير إلى أن شركة أبل تحقق حوالى 150 دولارًا أرباح من كل هاتف أيفون تبيعه، وحلت في المركز الثاني شركة سامسونغ الي رغم كل الصعوبات الي واجهتها في العام ٢٠١٨ الا انها استطاعت ان تحصد ربع أرباح صناعة الهواتف الذكية في العالم ، أما بالنسبة ل شركة هواوي فانها تقاتل على المركز الثالث وشركة اوبو الصينية على المركز الرابع.

الموضوع الثاني رح نتحدث عن أفضل ١٥ علامة جارية عالمية في اخر ١٧ عاما

انتشر وبشكل كبير الاسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر تطور افضل ١٥ علامة جارية عالمية في آخر ١٧ عاما

منذ بداية الالفية الثالثة ونحن نشهد منافسة قوية وشرسة بين العلامات التجارية العالمية لاحتلال المركز الاول ليس فقط من ناحية القيمة السوقية لا بل أيضا من حيث جودة الإنتاج والاستمرارية.

١٥ علامة تجارية من قطاع التجزئة، السيارات، الالكترونيات والترفيه بذلت قصارى جهدها للبقاء على الساحة العالمية بعضها لم يحالفه الحظ مثل شركة مالبورو للتبغ وشركات أخرى لم تكن موجودة اصلا في المنافسة ولكنها استطاعت الدخول وبقوة و حصد المركز الاول وذلك ب اقل من عقدين، مثل شركة ابل

بدراسة سريعة لاسباب هذه القفزة النوعية نرى انه وبرغم رحيل الرئيس التنفيذي الاسبق ستيف جوبز في العام ٢٠١١ الا ان شركة ابل ما تزال سائرة على النهج والمخطط الذي وضعه مند العام ١٩٧٦ وهذا يدل على تأثير رؤساء الشركات ورؤيتهم التي يرسخونها في مستقبل الشركة ولو حتى على المدى البعيد.

أيضا المنتجات التي قدمتها ابل و لأول مرة مثل الكاميرا الامامية في الهواتف الذكية لعشاق السيلفي والسماعات اللاسلكية وغيرها ساعد ابل بالتطور السريع في مجال الالكترونيات والهواتف الذكية وتصدر اللائحة بقيمة سوقية تبلغ اكثر من ترليون $

أيضا لا ننسى ال brand loyality ونعني بذلك انه مهما قدمت هذه الشركة من منتجات سوف تحافظ على زبائنها لان العميل متمسك ب هذا المنتج الذي اصبح مـألوفا بالنسبة له .

المنافسة اصبحت جدا قوية وخصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي المجالات الكافة فمن من هذه الشركات سوف تستفيد من الثورة الصناعية الرابعة لتقديم الأفضل المستهلك أيضا لمضاعفت أرباحها. الجواب نعرفه مع الايام القادمة.

وصلنا إلى الموضوع الثالث والأخير .. وهو احتمالية بأن يغدو مديرك روبوتاً ..

للآشخاص الذين يواجهون مشاكل مع مدرائهم، خبر سوف يعجبهم في دراسة حديثة ومع حلول العام ٢٠٢٣ هناك احتمال كبير ان يصبح مديرك روبوت.

الروبوت لن يحل مكان جميع المدراء حوالي ثلثيهم فقط. هذه هي النسبة نفسها من المدراء الذين لا يشركون حاليًا فريقهم وليس لديهم حس عمل الفريق ، وفقًا لمؤشر ارتباط الموظف gallup

طبعا هذا يدخل في اطار التخمينات ولكن المفاجئ في الموضوع لو ان هذه الفرضية حصل انك سوف تفضل الروبوت على مديرك الحالي للآسباب التالية:

لن يعاملك بطريقة قاسية

سوف يعلمك اشياء كثيرة في العمل دون الخوف ان أخد مكانه

سوف يكون هناك اهمام كبير وتفهم لظروفك العائلية مثل أعياد ميلاد اولادك وحى في الاجازات لن يزعجك بطلبات عمل مرهقة لا تنتهي

سوف يقيمك في عملك تقييم عادل بعيد عن المحسوبيات والتعصب العرقي اوالجنسي

سوف يسمعك كلام لطيف ويقول لك صباح الخير وشكرا وعمل جيد

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