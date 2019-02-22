آبل تسعى لتطوير هاتف قابل للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت براءة اختراع سُربت حديثًا أن شركة آبل تخطط لتطوير هاتف آيفون قابل للطي، وتحاول آبل اللحاق بركب شركات صناعة الهواتف الذكية الأخرى، التي كشفت عن نماذج أولية لهواتف قابلة للطي وتستعد لطرحها في السوق.

وتشير براءة الاختراع إلى أن هاتف آبل القابل للطي سوف يتضمن شاشة OLED مرنة، كما يمكن وضع الشاشات المرنة على غطاء يغطي المفاصل.

وإن كان التصميم الظاهر في ملف براءة الاختراع حقيقيًا، فإن هاتف آيفون القابل للطي سوف يأتي مع مفصل في وسطه، مما يسمح بطي الجهاز على غرار الهواتف المحمولة التقليدية، مثل هاتف "ريزر" RAZR من موتورولا، التي أُشيع قبل مدة أنها تعمل على إعادة إحيائه كهاتف قابل للطي.

وتشير براءة الاختراع إلى أن هاتف آبل القابل للطي سوف يتضمن شاشة OLED مرنة، وورد فيها: "يمكن وضع الشاشات المرنة على غطاء يغطي المفاصل". كما ورد فيها: "حين تدوير الأجزاء الواقية في الجهاز بالنسبة إلى بعضها البعض، فإن الشاشة المرنة سوف تُطوى".

وورد في براءة الاختراع، التي تقدمت بها شركة آبل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولم يُعلن عنها إلا في الأسبوع الماضي: "قد يكون من الممكن تهيئة المفاصل للسماح للشاشة المرنة بأن تطوى للخارج أو الداخل".

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