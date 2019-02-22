من "شارب".. روبوت خاص متطور يعتني بالأطفال (صور + فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "شارب" اليابانية النسخة المعدلة من روبوتات "RoBoHon" الصغيرة المخصصة للعناية بالأطفال، والتي تأتي مزودة بكاميرات ومايكروفونات تتصل مع شبكات الإنترنت، تمكن الأهل من مراقبة الأطفال في المنزل، والتواصل معهم صوتياً أو عبر الفيديو.

كذلك، فإنّ الروبوتات الجديدة باتت مزودة بمعالج sna pdragon 430، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16 غيغابايت، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب شاشة صغيرة بمقاس 2.6 بوصة، فضلاً عن تقنيات خاصة تكمن من استخدام الروبوت كهاتف خليوي.

ووفقاً للشركة، فإنّ "لـRoBoHon نحو 30 تطبيقاً، ويمكنها أن تعمل كمنبه لإيقاظ الأطفال وكأداة لتذكيرهم بواجباتهم المنزلية، فضلاً عن تلقينهم الدروس من خلال مكبارات الصوت".

وأوضحت "شارب" أنّه "يمكن للروبوتات الجديدة الإتصال مع مختلف الأجهزة الإلكترونية عبر شبكات "WI FI" أو بلوتوث، وتلقّي الأوامر الصوتية من المستخدم لتشغيل تلك الأجهزة عن بعد".

مصدر الصورة: shilfa

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