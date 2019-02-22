مسبار ياباني يهبط على كويكب يبعد ملايين الكيلومترات عن الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، أنها أرسلت مركبة فضاء غير مأهولة إلى كويكب يبعد 340 مليون كيلومتر عن الأرض.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة على الكويكب في أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه تم تأجيل الهبوط لأن السطح كان صخريا أكثر مما كان متوقعاً.

ولفتت الوكالة الى انه من المتوقع أن يعود المسبار في نهاية عام 2020 بعينات من الكويكب.

ووصل المسبار "هايابوسا 2" إلى كويكب قطره 900 متر يسمى "ريوجو" قبل الساعة الثامنة، وفقاً لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وبدأ المسبار الفضائي رحلة الهبوط على سطح الكويكب حوالى الساعة الواحدة من ظهر الخميس على ارتفاع 20 كيلومتراً.

وغادر المسبار مركز تانيجاشيما للفضاء في جنوب اليابان في ديسمبر /كانون الأول 2014، ووصلت قرب الكويكب في يونيو/حزيران.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة على الكويكب في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه تم تأجيل الهبوط لأن السطح كان صخريا أكثر مما كان متوقعاً.





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