هاتفك في خطر مع هذه التطبيقات.. بادر إلى حذفها فوراً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرةٌ هي التطبيقات التي نقوم بتثبيتها على هواتفنا، ظناً منّا أنها مفيدة. إلا أن بعض هذه التطبيقات قد يكون خطيراً على بياناتك وهاتفك، ويعود ذلك إلى غياب الحماية عليها. ويعمد كثيرون إلى إنشاء تطبيقاتهم الخاصة عبر "غوغل بلاي"، إلاّ أنّ بعض هؤلاء قد يكونون قراصنة يحاولون اختراق هواتف الآخرين من خلال تطبيقات يتمّ تثبيتها على الهاتف.

وفي هذا الإطار، عرض موقع "برايت سايد" مجموعة من التطبيقات المشبوهة، والتي يجب عليكَ حذفها الآن:

1. تطبيقات الطقس

أصبحت تطبيقات الطقس شائعة للغاية، إلا أن المفاجأة كانت في أن معظمها يحتوي على فيروسات وبرمجيات خبيثة، تساهم في سرقة بيانات المستخدمين وأبرزها بطاقات الإئتمان.

2. تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي

تحظى هذه التطبيقات بشعبية كبيرة، إلا أن مشكلتها لا تكمن من الناحية الأمنية بل من ناحية استهلاكها للطاقة وقتل البطارية. كذلك، فإنّها تساهم في إبطاء الهاتف الذكي.

3. برامج التنظيف

وهي مثل تطبيق "Clean Master" التي تهتم بمسح الذاكرة وحذف البرامج غير الضرورية. إلاّ أنّ الهواتف الحديثة تتضمن هذه الوظيفة بشكلٍ تلقائي، الأمر الذي يجعل من هذه التطبيقات غير مفيدة.

4. المتصفحات غير المعروفة

يعمد كثيرون إلى تثبيت متصفحات غير مشهورة على نظام الهاتف، الأمر الذي يؤدي إلى إبطائه بعكس google chrome الموجود تلقائياً على الهاتف. كذلك، فإن هذه المتصفحات قد تكون غير آمنة لأنها لا تتمتع بأي حماية.

5. برامج مكافحة الفيروسات

عندما بدأ الأشخاص في اختراق الهواتف وسرقة البيانات، بدأت تطبيقات مكافحة الفيروسات المتنقلة في الظهور. وعليه، استغل القراصنة هذا الأمر، وقاموا بإنشاء تطبيقات مكافحة فيروسات خاصة بهم، تمكنوا من خلالها من سرقة بيانات المستخدمين الشخصية.

6. متصفحات بميزات إضافية

تتضمن هذه الفئة متصفحات ذات ميزات خاصة، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو والبث المباشر. ومع ذلك، فإن مثل هذه التطبيقات تتضمن مشكلتين أساسيتين: الأول كثرة الإعلانات عليها، والثانية أنها تطلب الوصول إلى الكثير من أجزاء النظام وحتى إدارة المكالمات، وهذا الأمر يجعلها غير آمنة.

7. تطبيقات لزيادة حجم ذاكرة الوصول العشوائي

هذه التطبيقات تستطيع فقط مسح ذاكرة التخزين بشكلٍ مؤقت، علماً أن الهاتف لديه القدرة على ذلك. وبالتالي، فإنّ هذه التطبيقات ليست مهمة.

مصدر الصورة: Focus

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