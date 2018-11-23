بلومبرج: جوجل تكشف عن سياسة إعلانات جديدة قبل الانتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة جوجل ستطرح سياسات جديدة في أوروبا حول الإعلانات السياسية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في الربيع المقبل، وذلك لإتاحة مزيد من الشفافية لعملية الترويج الانتخابية.

ونشرت شركة جوجل الأربعاء من الشهر الجاري عبر مدونة لها أنها ستلزم المعلنين بتقديم طلبات لنشر إعلانات سياسية والحصول على إثبات لصحتها قبل أن يتمكنوا من سداد قيمتها، نقلاص عن الوكالة.

وقالت المفوضية الأوروبية في أيلول (سبتمبر) السابق، إن شركة فيسبوك وجوجل وشركات تكنولوجية أخرى وافقت على مدونة سلوك لبذل مزيد من الجهود للتصدي لانتشار الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على الانتخابات.

ونقلت وكالة بلومبرج أيضاً عن جوجل قولها إنها ستنشر تقريراً حول الشفافية بالاتحاد الأوروبي إلى جانب قاعدة للإعلانات يمكن البحث فيها لتوفير مزيد من المعلومات بشأن المعلنين وثمن الإعلانات والمستهدفين منها.

وأطلقت فيسبوك وجوجل قبل الانتخابات الأمريكية قواعد بيانات عامة تلقي الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة موسعة لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي تنهتك قواعدهما.

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