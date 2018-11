لخصوصية أكبر.. 6 بدائل تخلصك من تطبيقات "غوغل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ تطبيقات "غوغل" الأكثر شيوعاً واستخداماً بين روّاد الإنترنت، بدءاً من متصفح الإنترنت الأشهر Google Chrome" و "+Google " وصولاً إلى "Google analytics" وGmail" " وغيرهم من التطبيقات المهمّة. وفي الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن توقيف خدمة Google Plus بسبب اكتشاف ثغرات أمنية، الأمر الذي حتّم على الكثير من المستخدمين التوقف عن استخدامه. في غضون ذلك، ظهرت مؤخراً قائمة على "Product Hunt" تسمى "No more Google"، وهي التي توفر بدائل عن غوغل تتمتع بخصوصية أكبر، ولديها كفاءة وإنتاجية عالية.

وفيما يلي، يعرض موقع "بيزنيس إنسايدر" أهم البدائل لبعض منتجات "غوغل":

متصفح "موزيلا"

لتصفح الإنترنت، انتقل من "غوغل كروم" إلى متصفح "موزيلا فاير فوكس" الذي يعتبر من تطبيقات التصبح غير الربحية، إذ ألغى هذا المتصفح خاصية ظهور الإعلانات عليه أثناء استخدامه. تزعم "موزيلا" أنّها "تستخدم ذاكرة أقل بـ30% من غوغل كروم"، كما أنه يوفر لك طرقاً سهلة وعديدة لاسترجاع العديد من البيانات والعناوين وكلمات المرور بشكل أفضل من "غوغل كروم".

دك دك غو

يزعم صانعو هذا المتصفح بأنه "محرك البحث الذي لا يتتبع أحداً". فبعكس غوغل، لا يجمع هذا المتصفح أي بيانات عن مستخدميه، كما يمنع بدرجة عالية ظهور الإعلانات أثناء استخدامه. إلا أن الجانب السلبي فيه، هو أنّه لا يخصص للمستخدم نتائج البحث الخاصة به أو خاصية تصفية المعلومات. فالجميع يبحث عن الأخبار أو المعلومات ويحصل على ذات النتائج، وفي هذا الإطار لا يوجد مجال لتصفية المعلومات التي تحتاج للحصول عليها.

FastMail

يمكنك استبدال "جي ميل - Gmail" بـ"البريد السريع - FastMail"، المتميز بسرعته وتصميمه على الهواتف والويب. يقدم "FastMail" 30 يوماً من الاستضافة المجانية للبريد، وبعد ذلك، على المستخدم أن يدفع ما بين 3 و 9 دولارات شهرياً.

DropBox

ربما يغريكَ Google Drive بمساحة تخزينية مجانية أكبر (15 غيغابايت من المساحة المجانية مقارنة بـ 2 غيغابايت من Dropbox). ولكن هل تعلم أن Dropbox كان من أحد الشركات القليلة التي حصلت على تصنيف 5 نجوم كمؤسسة فاعلة في حماية معلومات المستخدم؟

في وقتٍ سابق، خرج Dropbox من Google (التي حازت على تصنيف من 4 نجوم) لأنه يتصدى لأوامر منع النشر الخاصة بالأمن القومي، وإبلاغ العملاء بأن السلطات قد طلبت بياناتهم.

تيليغرام

إنّ تطبيق تيليغرام المجاني يعتبر أداة دردشة أكثر خصوصية من Google Hangouts. يحتوي تيليغرام على ميزة تشفير من طرف إلى طرف بعكس تطبيق غوغل.

OpenStreetMap

لمعرفة الاتجاهات ، جرّب OpenStreetMap عبر خرائط Google، فهو مشروع مفتوح المصدر بدأ في العام 2004، ويمكنك الوصول إليه عبر "الويب". كذلك، فإنه مجاني ومفتوح للمطورين لاستخدامه لأغراض تجارية أو غير تجارية.

