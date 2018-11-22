خبراء: تعطّل مايكروسوفت "أوفيس 365" ضربة قوية لأمن المعلومات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لأكثر من 15 ساعة يوم الاثنين، لم يتمكن كثير من الموظفين في أنحاء العالم، بما في ذلك البرلمان البريطاني، من تسجيل الدخول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو أي بيانات وبرامج أخرى تم تشغيلها عن طريق Office 365، وهي خدمة الحوسبة السحابية من Microsoft.

فبعد إدخال كلمات المرور، لم يتلقى المستخدمون أي رد فعل، بصرف النظر عما إذا كانوا يقومون بالمصادقة عبر الرسائل القصيرة أو التطبيقات أو المكالمات الهاتفية. تلقى البعض منهم رموز تأكيد هوية المستخدم ولكن لم تتسن لهم المتابعة على الشاشة لإدخاله.

وفي خضم هذا الضجيج الذي أحدثه تعطل الأنظمة، حال دون الوصول إلى المعلومات المهمة، فإن نظام الدعم (MFA)، وهو نظام مصمم لتأمين أنظمة مثل البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، جعلت الأمور أسوأ بكثير.

هناك أكثر من 120 مليون مستخدم من عملاء Office 365، ومع أكثر من 80 في المائة من شركات Fortune 500 التي تستخدم خدمات Microsoft السحابية ، كان تأثير انقطاع الخدمة واسع النطاق.

وقد استغرق الأمر من مايكروسوفت فترة طويلة غير معتادة لإصلاح المشكلة. قبل أن تتمكن في نهاية الأمر من توزيع نسخة تشغيل محدّثة قادرة على تجاوز المشكلة، ولكن في الوقت نفسه تعرضت الشركات لممارسات أمنية يحتمل أن تكون غير آمنة.

"المشكلة الرئيسية التي تواجهها هي أن المستخدمين لديهم خياران، إما أن يجلسوا متفرجين دون فعل أي شيء، أو يلجأون إلى استخدام أجهزتهم الخاصة"، كما يقول رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات في شركة فارما.

"إذا بدأ الأشخاص في استخدام Hotmail أو Gmail، فإنهم يفتحون يفتحون الباب على مصراعيه لتسريب البيانات أو اختراق الأجهزة.

وقد تمكنت بعض أقسام تكنولوجيا المعلومات من حل المشكلة عن طريق إيقاف تشغيل MFA للمستخدمين المتضررين، ولكن هذا يمثل أيضًا خطرًا أمنيًا. وفقًا للتقارير الواردة على Twitter، لم يتمكن الآخرون من فعل ذلك - فقد تم أيضًا تأمين حسابات المشرفين بواسطة MFA، لذلك لم يتمكن أي شخص من تسجيل الدخول لإيقاف تشغيله. تعذر على بعض المستخدمين تسجيل الدخول للاطلاع على حالة الخادم والتحقق مما إذا كان قد بدأ العمل مرة أخرى.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى Microsoft MFA. في سبتمبر / أيلول، تعرضت أنظمة تبريد في مركز بيانات بولاية تكساس الى ضربة خاطفة سببت مشكلة مماثلة في تسجيل الدخول لمستخدمي Office 365.

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