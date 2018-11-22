نصف مليون مستخدم لأندرويد تعرضوا لاختراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اخترق مبرمج، يُطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل بنظام أندرويد، باستخدام كود قام بنشره عبر 13 تطبيقا للألعاب طورها بنفسه.

وحذفت غوغل هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور" بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر، وفقا لتصريحات باحث أمني.

ووفقا للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث أن جميعها كانت لا تعمل.

يقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

يمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.

وتواجه شركة غوغل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطا متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية.

يشار إلى أن غوغل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017 بسبب الضغوط التي شهدتها الشركة مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.



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