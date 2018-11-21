جديد "سناب شات".. نظارات بتقنية الواقع المعزّر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "سناب شات" لإطلاق نسخة محدّثة من نظارات Spectacles المدعمة بكاميرا مزدوجة بتقنية الواقع المعزّز. وستتيح هذه النظارات للمستخدم إسقاط تأثيرات على الفيديوهات التي يقوم بتسجيلها، بحسب ما كشف موقع "بيزنس إنسايدر".

وأوضح مقربون من الشركة أنّ "إطلاق سناب شات للنظارة الجديدة يأتي في سبيل تعزيز رؤية المدير التنفيذي للشركة إيفان شبيغل، لإنشاء نظارة بتقنية تعمل على إسقاط المجسمات والصور الإفتراضية على أرض الواقع بكلّ سهولة".

إلى ذلك، فإنّ هيكل النظارة فسيتم صنعه من الألومنيوم، وسعره أعلى من ضعفي الإصدار الاول التي أطلقته الشركة عام 2016.

أمّا عن سعر النظارات الجديدة، فإنّه سيصل إلى 350$ أمريكي، وهو يعتبر سعراً مرتفعاً مقارنة مع الإصدارات السابقة، خصوصاً النسخة الأولى التي بلغ سعرها 130$ أمريكي.

(NewsRnd)

مصدر الصورة: بينزنس إنسايدر

للمزيد:

هواوي تسعى لنزع لقب سامسونغ