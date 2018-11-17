هواوي تسعى لنزع لقب سامسونغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيسُ التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، إن الشركةَ تسعى للوصول للمركزِ الأول من حيثِ الحصة السوقية بحلول عام الفين وعشرين، وهو المركزُ الذي تحتلُه شركة سامسونغ الكورية.



وتفوقت شركة التكنولوجيا الصينية على شركة آبل الأمريكية لتصبح ثاني أكبرِ موردٍ للهواتف الذكية في العالم من حيث الحصة السوقية في نهايةِ الربع الثاني من العام الحالي، ولكنها الآن تخططُ للحصول على المركزِ الأول.



وقال يو في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي": " "في العام المقبل، سنكون قريبين جدا من رقم واحد، ربما سنكون على قدم المساواة مع سامسونغ. وعلى الأقل في السنة التالية، ربما لدينا فرصة (لنكون رقم واحد) ، عام 2020".

وأضاف يو في المقابلة: "أشجع فريق العمل على امتلاك القدرة على الابتكار والقيام بابتكارات جريئة والقيام بشيء قد يشعر البعض أنه مجنون نوعا ما لتحدي أنفسنا وتحدي صناعة الهواتف". وكانت الشركة الصينية، قد تفوقت لأول مرة في سبع سنوات على أبل، في الربع الثاني خلف العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ.

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