"سامسونغ" تستعد لإطلاق "غالاكسي إف" القابل للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المتوقع أن تُطلق شركة "ساموسونغ" هاتفها الجديد القابل للطي "غالاكسي إف"، والذي طال الحديث عنه بين أوساط المهتمين بالهواتف الذكية خلال السنوات الماضية.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في شهر مارس من العام المقبل، وسيصل سعره إلى نحو 1760 دولاراً.

وعرضت "سامسونغ" خلال مؤتمر خاص بالمطورين، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس"، إذ يتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج، بينما يبلغ قياس شاشة الجهاز الخارجية عند طيها 4.58 بوصة، أما عند فتح الجهاز، فيبلغ قياس الشاشة الداخلية 7.3 بوصة.

وتعمدت "سامسونغ" خلال مؤتمر المطورين، تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عن الهاتف، لكي لا تظهر الأزرار وتنكشف تفاصيل تصميمه.

ويعتمد الجهاز الجديد على نظام تشغيل "آندرويد"، خاصة أن شركة "غوغل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.

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