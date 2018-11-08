جديد سامسونغ.. كشف عن هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ثورة في عالم الهواتف الذكية كشفت عنها شركة سامسونغ، وذلك في فعالية استضافتها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

الشركة الرائدة أعلنت عن هاتف ذكي جديد بشاشة قابلة للطي "انفتني فليكس دسبلاى" (Infinity Flex Display) ووصفته بأنه "الأساس للهواتف الذكية في المستقبل"، وقالت إنها تنوي بدء إنتاجه في غضون أشهر.

وقالت سامسونغ إن هاتفها الجديد يجمع ما بين مواصفات الحاسوب اللوحي والهاتف الذكي العادي، فشاشته بحجم 7.3 بوصة، وعند طيه يتقلص حجمه إلى النصف، وتظهر شاشة منفصلة صغيرة للهاتف.

وأعلنت سامسونغ عن سعيها لإنتاج جهاز بهذه المواصفات قبل خمس سنوات، وكانت تتنافس مع شركة هواوي الصينية في السبق إلى طرحه بالأسواق أولا.

اقرأ : هاتف ذكي بشاشتين من هايسنس

لكن شركة رويول الأمريكية، وهي صغيرة بالمقارنة مع سامسونغ وهواوي، جذبت الأضواء الأسبوع الماضي، عندما أعلنت عن هاتفها "فليكس باى" (FlexPai) القابل للطي.

وعلى عكس هاتف "فليكس باى" الذي ظهر للعالم، لم تعط سامسونغ تفاصيل الشكل النهائي لجهازها، إذ أرجأت ذلك إلى فعالية أخرى.

لكن الشركة ذكرت أن الهاتف الجديد سيكون قادرا على تشغيل ثلاثة تطبيقات في وقت واحد.

وأشار جاستين دينيسون، المدير التنفيذي بالشركة لدى الإعلان عن الهاتف الجديد، إلى أنه يمكن طيه، ووضعه بأناقة في جيب السترة بفضل شاشات العرض الأقل سمكا من تلك الموجودة في الهواتف الحالية.

مصدر الصور: bbc

اقرأ أيضاً :

الصين: تقنية تحدد هوية الأشخاص من "مشيتهم" عن بعد 50 متراً

آبل توقف الدعم الفني لهاتف آيفون 5