تعرفوا إلى المسلسل الأكثر بحثاً على "غوغل" في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتلّ مسلسل "قصة قصر يانشي" الصيني، المرتبة الأولى ضمن قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً على غوغل للعام 2018. وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في خدمة "iQiyi"، وهي خدمة البث المباشر في الصين على غرار "Netflix"، حيث تم بثه أكثر من 15 مليار مرة.

وأشارت بيانات "غوغل" إلى أنّ "هذا المسلسل شائع بشكل كبير في مناطق مثل سنغافورة وماليزيا وبروناي". أمّا في الصين، فإنّ الدخول إلى محرك البحث غوغل محدوداً بسبب الرقابة، الأمر الذي يدفع الصينيين إلى استخدام المحرك البديل المعتمد في البلاد بايدو".

وتدور أحداث هذه الدراما التلفزيونية حول "Wei Yingluo"، وهي خادمة في القرن الثامن عشر كانت تعمل في قصر الإمبراطور "تشيان لونغ"، وتحقق في وفاة شقيقتها. ويمكن أن يعود جزء من نجاح "قصة قصر يانشي" على الإنترنت إلى عدم تدخل الحكومة في القصة، حيث أن الحلقات المنتشرة عبر منصات الإنترنت تواجه رقابة أقل من تلك التي تبث عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.

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