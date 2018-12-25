الصين تكرر تجربتها البوليسية في شينجيانغ في مناطق مسلمة أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحاول أجهزة الشرطة في الصين تكرار أعمالها البوليسية الشرسة التي تقوم بها في منطقة شينجيانغ، في أجزاءَ أخرى من البلاد، لا سيما في المناطق التي توجد فيها مجتمعات مسلمة أخرى.

حيث صعدت السلطات الصينية من برنامجها للمراقبة الجماعية والاحتجاز، من خلال لجوئها إلى زرع شبكة من كاميرات المراقبة تغطي شوارع كثير من المقاطعات..



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