احتجاز مطرب إيغوري ووالديه بمعسكرات التأهيل في شينجيانغ

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



احتجزت السلطات الصينية في اقليم شينجيانغ، مطربًا شهيرًا من اقليم الإيغور ووالديه في معسكرات إعادة التأهيل، وفقًا لتصريحات من أفراد عائلته .

ويعد المطرب "زهير شاه أبلميت"، وهو من مدينة أتوش، أحد أشهر فناني الإيغور، حيث يقوم بجولات منتظمة في جميع أنحاء الصين بينما يغني موسيقى البوب الحديثة والأغاني الشعبية الإيغورية، فيما أشارت مصادر مؤخرا أن المطرب قد تم اعتقاله العام الماضي بعد سفره مع والديه إلى تركيا.

ولم تذكر تقارير تفاصيل حول تاريخ اعتقال المطرب بدقة، أو حتى الأسباب الفعلية لإحتجازه ووالديه، حسبما صرح أخو"زهير شاه" المقيم بالولايات المتحدة، الذي استنكر إحتجازه متسائلاً عن سبب إستهداف السلطات الصينية لأخيه مشيراً بأنهم أسرة معتدلة بعيدة عن إدعاءات السلطات الصينية بالتطرف.

وأشار أخيه فى تصريحات لوسائل إعلام، إن زوجة المطرب " زهير شاه" ، التي تعيش في قيرغيزستان مع طفليهما ، تحدثت مؤخراً مع وسائل الإعلام المحلية كجزء من جهد مشترك لإعلام المجتمع الدولي بأفراد أسرهم المحتجزين ضمن الإضطهاد المستمر لأقلية الإيغور.

وتابع قائلاً " إذا كان بإمكاننا التعبير عن معاناة شعبنا للعالم ، فإنه على الأقل يمنحنا الراحة لنعرف أننا ساهمنا "في محاولة إنهاء ذلك" ، مشيراً بأنه فقد الإتصال بإخواته الثلاث، حيث يرجح أنه جرى إعتقالهم أيضاً ضمن أفراد العائلة.

واختتم تصريحاته قائلاً" لقد قررت أن أفعل ما بوسعي ، وسأقدم شهادة لوسائل الإعلام بشأن عائلتي، سأقدم دليلاً على أنهم يعانون في معسكرات الإحتجاز الصينية ".

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