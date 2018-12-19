الصين تبني سجونا جديدة للإيغور في شينجيانغ

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت تقارير دولية عن إعتقالات جديدة نفذتها السلطات الأمنية الصينية للعشرات من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ جنوب غرب البلاد.



و أكد تقرير لموقع Bitter Winter أن السلطات الصينية تعمل على فتح مركز إحتجاز جديد في إقليم شينجيانغ, يمكنه أن يتسع 500 ألف من الإيغور بعد أن يتم نقلهم من سجون مؤقتة.

و ذكر التقرير نفسه أن مراكز إحتجاز الإيغور في الصين تكشف عن "دولة لا ترحم تستخدم أساليب غير إنسانية - بما في ذلك التعذيب.

ويكشف التقرير تفاصيل جديدة تظهر المساعي الكبيرة للدولة الصينية لاحتجاز مسلمي الإيغور من أجل ما تسميه "إعادة تثقيف السكان" التي قال التقرير إنه يتم استخدام التعذيب للمساعدة في تنفيذ هذه السياسة مع الحفاظ على سرية هذه المساعي.

و يشير التقرير الى حديث أحد حراس السجن في مرفق يستقبل سجناء الإيغور قال فيه " طُلب من المديرين أولاً العثور على أماكن جديدة لإيواء السجناء الحاليين لإفساح المجال للإيغور بمجرد أن تكون السجون فارغة، حيث بدأت أعمال التجديد التي تتضمن تشديد الأمن والحواجز الزجاجية في زنازين السجن التي يتم إستبدالها بـ "زجاج مكافحة الشغب" ، مضيفا أن على المرء أن يمر بأربعة أو خمسة أبواب، بما في ذلك باب حديد كهربائي وبوابة حديدية لدخول المبنى".

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