شينجيانغ تعد معسكرات لإعادة التأهيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقوم سلطات شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور في شمال غربي الصين بإجراء "استعدادات" قبل قدوم المراقبين الدوليين الذين قد يبدأون في التحقيق في تقارير عن عمليات احتجاز جماعي لأقلية للإيغورالعرقية من خلال تحسين

مظهر معسكرات إعادة التأهيل السياسية والتحذير من التحدث عن المرافق.

ابتداءً من أبريل / نيسان 2017، تم احتجاز الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة التركية المتهمين بإيواء "وجهات نظر دينية قوية" وأفكار "غير صحيحة سياسياً" أو احتجازهم في معسكرات إعادة التثقيف في جميع أنحاء XUAR، ويُعتقد أن 1.1 مليون شخص احتُجزوا في الشبكة أي ما يعادل 10 إلى 11 في المائة من السكان المسلمين البالغين في المنطقة.

وجلبت الاعتقالات الجماعية اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة، حيث دعا المشرعون إلى الوصول إلى المعسكرات واقترحوا فرض عقوبات على المسؤولين والكيانات في الصين الذين يعتبرون مسؤولين عن انتهاك حقوق الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في XUAR.

وبينما نفت بكين في بادئ الأمر وجود معسكرات إعادة التأهيل، قال رئيس حكومة زوآر، شوورت زاكر، لوكالة أنباء الصين في أكتوبر إن المرافق أداة فعالة لحماية البلاد من الإرهاب وتوفير التدريب المهني للإيغور.

إلا أن التقارير التي قدمتها خدمة الإيغور في RFA ومنظمات إعلامية أخرى أظهرت أن المحتجزين في المخيمات معتقلون ضد إرادتهم، ويخضعون للتلقين السياسي والمعاملة القاسية على أيدي المشرفين عليهم، ويتحملون وجبات الطعام الفقيرة والظروف غير الصحية في الأماكن المزدحمة في كثير من الأحيان.



Photo source: Getty Images AsiaPac

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