صحفية إيغورية تبلغ عن اعتقال عائلتها.. وتكافح في سبيل حريتهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( the epoch times )

* هوجا تكتب من واشنطن منذ 17 عاماً عن تعذيب الإيغور .

* اشتدت حملة النظام الصيني ضد الإيغور في عام 2016.

*النظام الصيني يحتجز حوالي مليون من الإيغور في مراكز الاحتجاز والسجون دون محاكمة.

* النظام الصيني اعتقل 25 شخصا من أسرة هوجا في يوم واحد فقط لأنها كانت تتصل بهم .

*هوجا لا تعرف شيئاً عن أفراد عائلتها المعتقلين.. أحياءًا كانوا أم أمواتاً!

جولشرا هوجا صحفية إيغورية تعمل في واشنطن وقد كرست حياتها للدفاع عن قضية شعبها المضطهد في إقليم شينجيانغ في الصين.. لم تكن تتخيل أنها في يوم من الأيام ستكتب عن معاناة عائلتها.. إليكم قصتها:

كانت طفولة جولشرا هوجا في شينجيانغ في الصين مليئة بالرقص والموسيقى. كانت تحب الكاميرا وتحلم بأن تصبح مذيعة تلفزيونية. وبالفعل حققت حلمها. بدأت تقديم برنامج للأطفال كان الأول على تلفزيون شينجيانغ. كانت وجهًا معروفًا لمشاهدي منطقتها .

في عام 2001 ، أثناء قضائها العطلة في أوروبا ، سمعت شيئًا لم تسمع به من قبل - تقرير إخباري إذاعي غير خاضع للرقابة الصينية حول احتجاجات في شينجيانغ.

في تلك اللحظة قررت عدم العودة إلى الصين وبدأت العمل كصحفية تتحدث بلغة الإيغور من الخارج بدلاً من ذلك. حصلت على وظيفة في إذاعة آسيا الحرة (RFA) في واشنطن، وهي محطة بث توفر خدمة إخبارية مجانية إلى مناطق في آسيا لا تتمتع بحرية الصحافة. أصبح مشاهدوها مصادر معلوماتها وساعدوها بمعلومات عن اضطهاد النظام الشيوعي الصيني للإيغور.

مر 17 عامًا منذ بدأت هوجا في كتابة تقرير عن اضطهاد الإيغور في الصين الشيوعية. ولكنها لم تتخيل يوماً بأنه سيأتي اليوم الذي تتحدث فيه عن اضطهاد 25 من أفراد عائلتها ، بما في ذلك شقيقها الأصغر.

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تقول هوجا : "إنه أصغر مني بسنة ونصف. أشعر أنه يتذكرني. أحلم به تقريبا كل ليلة. أشعر أنه يعاني. أنا أعاني من هذا البعد ، لكنه يعاني أكثر "

هوجا لديها ذكريات جميلة عن شقيقها الوحيد ، قيصر كيوم فهو رافقها إلى المدرسة ولم يفترقا أبداً عندما كانا طفلين .

تقول هوجا بأن شقيقها كان متعلقاً فيها جداً حتى عندما كانت تمرض وتغيب عن المدرسة كان يغيب هو أيضاً ، حتى أسماهما لهما معاني متشابهة ، ففي حين أن جولشرا تعني "فتاة ذات وجه يشبه الزهرة ،" قيصر تعني "الزعفران أو زهرة الزعفران.

عندما انضمت هوجا إلى إذاعة أسيا الحرة ، كان شقيقها قيصر كيوم في الكلية. ،ولأنها لم تعد إلى شيجيانغ ، تغيرت حياة كيوم إلى الأبد. فقد أجبره استجواب الشرطة المستمر له على ترك الكلية ، واضطر إلى العمل كمترجم.

وتقول هوجا : حتى أن محاولاته بالارتباط والزواج تم إفشالها من قبل الشرطة التي كانت تذهب إلى عائلات خطيباته لتسألهم هل " هل تعرفون خلفية عائلة الشاب .. لماذا تريدون أن تورطوا أنفسكم "

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ألقي القبض على كيوم حوالي 10 مرات ، آخر مرة في 28 سبتمبر ، 2017. وهو لا يزال في السجن حتى اليوم.

عانت هوجا من الصدمة وبكت بحرقة عندما أخبرتها والدتها ، تشيمانجول زكري ، أن الشرطة اعتقلت شقيقها كيوم بسببها . وعندما استفسرت الأم "زكري" من الشرطة عن سبب ذلك ، فأجاب الضابط: "أخته تعمل هناك ، ألا يكفي ذلك لأخذه؟ "

وقد اشتدت حملة النظام الصيني ضد الإيغور منذ عام 2016. ويحتجز حوالي مليون من الإيغور في مراكز الاحتجاز والسجون دون محاكمة ، وكلاهما و في معسكرات التعليم السياسي ، غير القانونية بحسب الدستور الصيني ، وفقا هيومن رايتس ووتش.

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في أبريل 2017 ، قدم الحزب الشيوعي الصيني لوائح تفيد بتطرف قومية الإيغور في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم . التي وفقا للمدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان (CHRD) ،(و هي شبكة من المنظمات غير الحكومية الصينية والدولية لحقوق الإنسان )، فإن هذه الأنظمة تتعامل مع الإيغور كفئة إرهابية ومتطرفة تهدد النظام الصيني.

"بموجب هذه اللوائح ، يمكن احتجاز أي شخص في مراكز " إعادة التعليم "و إجباره على حضور جلسات تثقيفية فقط لحيازته بعض المنتجات الحلال ، أو لأن له لحية طويلة ،أوأن ترتدي النساء الحجاب ، أواختيار أسماء لأطفالهم ذات" دلالات إسلامية ، أو رفض متابعة التلفزيون الحكومي أو الإذاعة ، أو رفض شرب الخمر مثلاً أو أكل لحم الخنزير .. كما تقول منظمة حقوق الإنسان .

"معسكرات إعادة التثقيف هي ممارسات ممنهجة من قبل النظام الصيني هدفها القضاء على أي مجموعة لا تتطابق مع إيديولوجيتها الشيوعية". بحسب تقرير عام 2018 من قبل لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الذي تم إعداده من قبل 18 خبيرا مستقلا ، و استشهد التقرير بتقارير موثوقة عن انتشار واسع للتعذيب للجماعات العرقية في معسكرات إعادة التأهيل الصينية.

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اختفاء عائلة هوجا

في 3 فبراير ، تلقت هوجا مكالمة هاتفية أخرى مروعة من ابنة جارتها التي أخبرتها بأن أختها ، وولديها وجميع أفراد عائلتها الـ ٢٥ شخص اعتقلوا في يوم واحد .

تقول هوجا : "لقد صدمت، لا أستطيع أن أصف شعوري في ذلك الوقت. إنه شعور بالذنب ، كما تعلمون. ذلك لأن اتصالي بهم تسبب باعتقالهم . كنت أشعر بالعجز لدرجة أنني لا أعرف أين يتم أخذهم ، هل هم أحياء أم لا! "



وفي 10 مارس / آذار ، أُفرج عن والدة هوجا ، لكن ما زال الآخرون رهن الاعتقال ، بما في ذلك والد هوجا البالغ من العمر 77 عاماً والذي يعاني من شلل جزئي بعد إصابته بسكتة دماغية وتم وضعه تحت الحراسة في غرفة في مستشفى.

منذ الاعتقالات ، تحدثت هوجا في محافل مختلفة في الولايات المتحدة حول مأزق أسرتها. كما قدمت شهادة أمام الكونغرس في يوليو. وقد أبلغت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن حالة عائلتها وكُتبت مقالات حول العالم عن نضالها من أجل العدالة.

لكن الألم داخلها يرفض أن يهدأ. إنها قلقة بشأن عمتها التي تركت لترعى أحفادها الثلاثة الصغار وحدها.



تقول هوجا أيضاً : عندما أطهو الكباب أتذكر أخي كيوم "صورته على مكتبي أنظر إليها كل يوم ، أتمنى أن أراه . إذا التقينا مجدداِ ، لن أتوقف عن تقبيله وسأقول له "أنا آسفة!" .

في منزلها في فرجينيا حيث تعيش Hoja مع زوجها وأطفالها الثلاثة ، هناك حقيبة زجاجية مليئة بتذكارات الإيغور بما في ذلك الـحجر الذي أرسله والدها إليها. إنها تعتقد أن والديها أرسلا حجرًا لأن الطرود تكون دائمًا تحت المراقبة. ومن خلال إرسالهما حجراً ، أرسل لها والدها تذكيراً قوياً للبقاء على اتصال مع شعبها وثقافتها.

مصدر الصور :the epoch times

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