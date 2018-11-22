الصين تقرر إعدام رجل أعمال مسلم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصدرت السلطات الصينية، عقوبة سالبة للحياة، تقضي بالإعدام في حق رجل أعمال مسلم من أقلية "الإيغور"، في منطقة شينجيانغ، شمال غربي الصين.

واستندت السلطات الصينية في قرراها لإعدام رجل الأعمال المسلم، واسمه عبد الجبار عبد الرسول، (استندت) إلى تهمة "قيامه بزيارة مقدسة للحج فى السعودية"، وفقا لما ذكره شقيقه.

ويأتي هذا الحكم، في سياق مسلسل من الانتهاكات الحقوقية وحملة الاضطهاد الممنهجة من قبل الدولة الصينية، منذ 2012، ضد أقلية "الإيغور" المسلمة، في إقليم شينجيانغ، المتمتع بحكم ذاتي، تحت إدارة الدولة الصينية.

وقررت السلطات الصينية إعدام رجل الأعمال الإيغوري، بعد اعتقال شقيقه عبد الستار عبد الرسول، هو الآخر، في مستهل غشت الماضي.

وقال شقيقه لإذاعة آسيا الحرة :"إن آخر ما سمعته هو أن شقيقي قد صدر ضده حكم بالإعدام وينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. والسبب هو أنه ذهب لأداء فريضة الحج، بدلاً من الانضمام إلى مجموعة سياحية معتمدة من الدولة الصينية".

وعن أجواء المحاكمة، قال أقاربه، انها جرت في إطار محاكمات جماعية، ضد مسلمين من أقلية "الإيغور"، دون تعيين محام للدفاع عنه.

ويعد عبد الجبار عبد الرسول، البالغ من العمر 42 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، العديد من المتاجر والشركات، وممتلكات أخرى، كما استخدم بعض الأموال التي كسبها لبناء مسجد للمسلمين مؤخرا في شينجيانغ"، كما يروي شقيقه.

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