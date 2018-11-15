كيف تمزق الصين عائلات الإيغور في شينجيانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الصحفية الإيغورية غولشيهرا هوجا ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، أنها تحاول الاتصال بعائلتها في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تتصل بأكثر من 20 رقمًا مختلفًا ، على أمل أن يجيب شخص ما.

وأكدت هوجا أنها لا تتوقع أي جواب لأن 23 من أفراد عائلتها اختفوا ، إلى جانب عشرات الآلاف من أقلية الإيغور داخل معسكرات الصين الشعبية الضخمة، التابعة للدولة.



وتقول هوجا ، التي تعمل كصحافية في إذاعة آسيا الحرة ، إن شقيقها كان الأول في العائلة الذي اختفى في 28 سبتمبر 2017، ثم اختفت خالتها ، التي ربتها ، ومن ثم أبناء عمومتها إلى نظام الاعتقال الشاسع في شينجيانغ، دون أي تفسير أو محاكمة.

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وتقول إن والديها ، في هذه الأثناء ، لا يزالان قيد الإقامة الجبرية ، ولا يستطيعان حتى الذهاب إلى طبيب دون إذن.

وأفاد تقرير للكونجرس الأمريكي أن ما يقدر بنحو مليون من الإيغور ، وهم أقلية مسلمة تقطنها أغلبية مسلمة في غرب الصين ، محتجزون في معسكرات في أنحاء المنطقة.

ولم تشرح الحكومة الصينية أبداً حالات الاختفاء التي بدأت في عام 2017 ، ولم تذكر عدد الأشخاص المحتجزين في المخيمات ، التي يصرون على أنها "مراكز تدريب مهني" يسعد الطلاب "المحليون" بحضورها.

وقال نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني لو يوتشنغ إن بلاده حققت "تقدما ملحوظا" خلال العقود الأربعة الماضية ، بما في ذلك "إخراج أكثر من مليار شخص من الفقر" ، دفاعا عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان في منتدى للأمم المتحدة في أوائل نوفمبر.

لكن العديد من الدول الأخرى لا تزال تنتقد بشدة سجل بكين ، خاصة فيما يتعلق بمخيمات شينجيانغ. ودعت أكثر من عشر دول من بينها أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة الصين إلى تفكيك المخيمات وإطلاق سراح المحتجزين.

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