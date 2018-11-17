ترامب: الصين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمعة أن الإتفاق التجاري مع الصين قد يكون "قريبا جدا"، ورأى أنه قد لا يكون من الضروري فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية المستوردة.

وقال ترامب "إن الصينيين يريدون التوصل الى إتفاق، وقد أرسلوا لائحة تتضمن ما هم مستعدون للقيام به" للتوصل الى تسوية.

ورغم أنه قال "أن الأمر لا يزال غير مقبول بالنسبة إلي"،عاد واعتبر أن التوصل الى اتفاق قد يكون "قريبا جدا".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر والاول من كانون الاول/ديسمبر.

كما أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل الى إتفاق يجعل المبادلات التجارية أكثر توازنا بين البلدين.

والمعروف ان الرئيس الامريكي يتهم بكين بممارسات تجارية غير مشروعة، مثل "سرقة" ملكيات فكرية.

وهو يطالب بخفض العجز التجاري الاميركي مع الصين ب200 مليار دولار، بعد ان وصل العام الماضي الى 375 مليار دولار.

ولاجبار الصين على جعل الميزان التجاري بين البلدين أكثر توازنا اتخذت ادارة ترامب العديد من الاجراءات الحمائية، وفرضت مثلا رسوما بلغت 25% على الصلب و10 % على الالمنيوم الصينيين.

وقام ترامب الجمعة للمرة الاولى بالتطرق الى إمكانية عدم فرض رسوم جمركية اضافية على الواردات الصينية.

وقال في هذا الاطار "لقد فرضنا رسوما جمركية على 250 مليار دولار من البضائع الصينية، ونحن مستعدون لفرض رسوم على بضائع إضافية بنحو 267 مليار دولار. إلا أننا قد لا نقوم بذلك".

وأوضح ان اللائحة التي قدمتها بكين تتضمن 142 منتجا وفيها "الكثير من الأمور التي نطالب بها".

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري كودلوو تطرق الثلاثاء الى احتمال حلحلة الازمة التجارية القائمة مع الصين، وأكد أن هذا الخلاف التجاري سيكون على جدول أعمال قمة العشرين المقررة في الارجنتين اواخر الشهر الحالي.

إلا أن تصريحات ترامب هذه تتعارض مع تعليقات لوزيره التجارة ويلبور روس.

وقبل ترامب بساعات قليلة قال روس الجمعة إنه سيكون "من المستحيل" التوصل الى إتفاق مع بكين قبل نهاية العام الحالي. وأضاف "مما لا شك فيه أننا لن نتوصل الى إتفاق رسمي كامل بحلول كانون الثاني/يناير. هذا مستحيل"، حسب ما نقلت عنه وكالة بلومبرغ.

وسجلت بورصة وول ستريت تحسنا بعد تصريحات ترامب، خصوصا لأن المستثمرين يتخوفون من تداعيات حرب تجارية بين العملاقين الاميركي والصيني.

كما يعتبر العديد من المحللين أنه في حال التوصل الى اتفاق فانه سيتيح لوول ستريت تحسين ادائها بعد اسابيع صعبة.

إلا أن التحسن كان قصيرا فسرعان ما تراجعت البورصة، خاصة بعد أن نقلت شبكة "سي أن بي سي" المالية نقلا عن مصادر في البيت الابيض أن لا اتفاق وشيكا وان ترامب لم يقم بأكثر من الاعراب عن التفاؤل بقرب التوصل الى اتفاق.

ويكرر الخبراء الاقتصاديون منذ أشهر عدة القول بأن الحرب التجارية بين البلدين ستؤدي حتما الى تراجع نسبة النمو لديهما.

وبدأت تظهر على الاقتصاد الصيني بعض مظاهر الضعف خصوصا أن بكين تواجه تزايدا في ديونها وتراجعا في قيمة اليوان.

وألقى قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية على نصف الصادرات الصينية الى الولايات المتحدة شكوكا إزاء قدرات بكين على الحفاظ على مستويات نمو جيدة.

وأكد ترامب الجمعة أن لا نية لديه لزعزعة الإقتصاد الصيني. وقال "اريدهم ان يكونوا في موقع مريح".

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