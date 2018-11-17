القضاء يلزم البيت الأبيض بإعادة اعتماد مراسل CNN

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أمر قاض اتحادي في واشنطن، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام على الفور بإعادة أوراق اعتماد كبير مراسلي "سي إن إن"، جيم أكوستا، لدى البيت الأبيض.

وأعلن قاضي الدائرة، تيموثي كيلي، قراره، بعد مطالبة شبكة "سي.إن.إن" بإعادة أوراق اعتماد أكوستا، بينما تَمْضِي قضيةٌ بشأن إلغائها قدما.

وعلى إثر ذلك، أعلن البيت الأبيض موافقته على إعادة اعتماد أكوستا بشكل مؤقت.

كان مراسل الشبكة لدى البيت الأبيض، اشتبك مرارا مع ترامب ومسؤولة الإعلام، سارة ساندرز، في مؤتمرات صحفية على مدار العامين الماضيين، ما دفع البيت الأبيض لسحب تصريح الدخول منه في إجراء غير مسبوق بعد التراشق مع ترامب.

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