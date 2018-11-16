ترامب إلى كاليفورنيا غدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن البيتُ الأبيض اعتزامَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوجه إلى كاليفورنيا يوم غدٍ السبت لزيارةِ ضحايا حرائق الغابات في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة. وارتفع عددُ قتلى الحريق الذي يجتاح الولاية إلى ثلاثةٍ وستينَ شخصا، ولا يزالُ البحث جاريا عن أكثرَ من ستِمئةِ مفقود، وفق ما أعلن مسؤول محلي.



وتم تكليف أكثر من 450 باحثا للبحث عن رفات في منطقة بارادايس التي تم تدميرها بالكامل في 8 نوفمبر، وفي المناطق النائية مثل ماغاليا، وهي بلدة غابات يقطنها 11000 نسمة.

وقدر مسؤولون في شمال كاليفورنيا عدد المنازل التي فقدت هناك بنحو 8800 منزل، وقال قائد الشرطة إن مهمة استعادة البقايا أصبحت شاسعة لدرجة أن مكتبه جلب 287 باحثا آخرين الأربعاء، بما في ذلك قوات الحرس الوطني. واستخدمت أطقم البحث 22 كلبا.

واستطاعت فرق المكافحة إقامة خطوط عازلة لاحتواء ما يقرب من ثلث محيط الحريق الآخذ فى التوسع. اعتبر مسؤولون محليون أنه الحريق الأسوأ حريق في تاريخ الولاية، لأنه سوى بالأرض ما يزيد عن 7100 منزل ومبنى منذ اندلاعه يوم الخميس.

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