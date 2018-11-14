"سي ان ان" تقاضي البيت الأبيض بعد سحب تصريح دخول مراسلها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شبكة "سي ان ان" الاميركية يوم الثلاثاء أنها تلاحق البيت الابيض قضائيا بعد سحبه الاسبوع الماضي تصريح دخول أحد مراسليها إثر سجال حاد مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي.

وقالت الشبكة إنها ستقاضي ادارة ترامب أمام محكمة فدرالية في واشنطن وتطلب اعادة منح كبير مراسليها في البيت الابيض جيم أكوستا تصريح الدخول ، فيما تعهد البيت الابيض بالدفاع القوي في مواجهة هذه الشكوى القضائية.

وكان البيت الابيض أعلن الخميس سحب تصريح الدخول من اكوستا في إجراء غير مسبوق، وذلك غداة سجال بين الصحافي والرئيس خلال مؤتمر صحافي استمر ساعة ونصف ساعة في البيت الابيض.

ولم يبرر البيت الابيض القرار الذي اتخذه "حتى إشعار آخر" بالحاح جيم اكوستا في طرح اسئلته، بل بسلوكه حيال الشخص المكلف استعادة المذياع.



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