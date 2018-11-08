البيت الأبيض يسحب تصريح مراسل "سي إن إن" بعد مشادة مع ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أوقف البيت الابيض التصريح الصحفي لمراسل شبكة "سي أن أن" الذي دخل في سجال حاد مع الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي، حيث وصفه ترامب بأنه "عدو الشعب".

وصف ترامب الغاضب ايضا المراسل جون اكوستا بأنه "شخص وقح " بعد أن رفض الأخير الجلوس وتمرير الميكروفون لزملائه خلال المؤتمر بعد يوم على الانتخابات النصفية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز "البيت الابيض أن التصريح الممنوح للمراسل المعني قد أوقف"، في إشارة إلى أكوستا الذي كتب لاحقا على حسابه أنه قد تم منعه من الدخول.

وبدأ السجال الساخن بعد أن تمسّك المراسل البارز بالميكروفون وأصر على طرح الأسئلة حول قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى التي تتجه نحو الحدود الأميركية.

وقال ترامب "هذا يكفي"، ثم حاولت موظفة سحب الميكروفون من أكوستا دون أن تفلح في ذلك.

وأكدت ساندرز أن "الرئيس ترامب يؤمن بحرية الصحافة ويتوقع بل ويرحب بالأسئلة الصعبة حوله وحول إدارته".

ورد أكوستا على اتهامه بسوء السلوك في تغريدة قال فيها "هذه كذبة"، وتضامن معه على تويتر عدد من الصحافيين الذين كانوا برفقته في المؤتمر الصحافي.

وقالت محطة "سي أن أن" في بيان أن "المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز كذبت"، وأن تعليق التصريح الصحفي "تم كرد انتقامي على سؤال فيه تحدٍ".

وأضاف البيان أن ساندرز "قدمت اتهامات زائفة واستشهدت بحادثة لم تحدث"، مشيرا إلى أن "هذا القرار غير المسبوق يمثل تهديدا لديموقراطيتنا والبلاد تستحق أفضل من ذلك. نحن نقدم دعمنا الكامل إلى أكوستا".

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