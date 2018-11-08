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وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز يستقيل من منصبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالة وزير العدل جيف سيشنز، وأشارت المعلومات إلى أن سيشنز تقدم باستقالته في رسالة إلى الرئيس ترامب.

فيما أكد سيشنز أن استقالته جاءت بناء على طلب الرئيس.

ونوّه وزير العدل جيف سيشنز إلى أنه استقال الأربعاء بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب الذي وجه له انتقادا بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".

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