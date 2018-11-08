12 قتيلاً في إطلاق النار في حانة في كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 12 شخصا من بينهم رقيب في الشرطة في إطلاق نار في حانة وقاعة رقص مكتظة في منطقة لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا في ساعة متأخرة الأربعاء، على ما أعلنت الشرطة الخميس.

وقالت شرطة كاليفورنيا إن مسلحاً أطلق نحو ثلاثين رصاصة داخل المقهى، فيما أعلنت مقتله في وقت لاحق، وذكرت وسائل إعلام، قيام مطلق النار بإلقاء قنابل دخانية قبيل عملية إطلاق النار.

وكل الضحايا سقطوا داخل الحانة في ضاحية بلدة ثوسند أوكس الراقية في لوس أنجليس، من بينهم مطلق النار ورقيب الشرطة الذي هرع الى موقع الجريمة، على ما أفاد مسؤول الشرطة جيف دين الصحافيين.

وكان المسلح اقتحم حانة بورديرلاين التي كان يجري فيها حفل طلابي يشارك فيه "مئات" الشباب كما أعلن غارو كوردجيان من مكتب شرطة دائرة فنتورا.

وقال مسؤول الشرطة في دائرة فنتورا جيف دين ان 12 شخصا قتلوا في اطلاق النار هذا.

وعند الساعة 3,00 بالتوقيت المحلي كانت الحصيلة تشمل ايضا عددا غير محدد من الجرحى الذين أدخلوا الى مستشفيات المنطقة، كما أضاف.

ولم يتمكن من تحديد ما اذا كان المسلح قتل برصاص قوات الامن ام انتحر.

ولا تزال هوية مطلق النار ودوافعه غير معروفة لكن عدة شهود وصفوه على انه رجل "كان يرتدي معطفا أسود وملتح" ويحمل سلاحا من العيار الثقيل.

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