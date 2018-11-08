ترامب: الانتخابات النصفية بأنّها "يوم كبير" للجمهوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس هي أكبر مكسب لحزب رئيس منذ عهد الرئيس الراحل جون كينيدي.

ووصف الانتخابات النصفية بأنها يوم كبير لأمريكا والجمهوريين وقال في مؤتمر صحافي إن الجمهوريين حصلوا 4 مقاعد في مجلس الشيوخ كان يشغلها ديمقراطيون ، وأشار إلى أن الجمهوريين سيسيطرون على أغلب مناصب حكام الولايات.

ولمح إلى ان الديمقراطيين ضخوا أموالا هائلة خلال تلك الانتخابات في مواجهة الجمهوريين.

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