الديمقراطي يسيطر على الكونغرس الأمريكي

... التوقعات الأخيرة تشير لحصول حزب المحافظين على 325 مقعدا في مجلس العموم اشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالاداء "القوي" لحزب المحافظين الذي يتزعمه والذي شهد "ليلة حافلة جدا" في الانتخابات البريطانية

... صراع وحشي بين 3 أسود وتمساح هاجم أسد تمساح في محمية “سامبورو” الطبيعية بكينيا، وذلك للحصول على فيل كغنيمة، ولكنه لم يستطع التصدي له فاستعان بأسدين آخرين. بدأت الأسود الثلاثة في مهاجمة التمساح مرة أخرى، ولكنهم لم يستطيعوا الانقضاض عليه بسبب جلده السميك الذي يصعب التهامه. بعد هزيمة الثلاث أسود، استدعوا أسدا آخر، وقاموا بمهاجمة التمساح، ولكن في هذه المرة تمكنوا منه، وحصلوا على الفيل في النهاية.

... كندا تعلن حاجتها لـ 350 ألف مهاجر سنويا أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين، أن كندا ستستقبل 40 ألف مهاجر إضافيّا بشكل سنوي بدءا من العام المقبل، ليرتفع العدد من 310 آلاف سنويا حاليا إلى 350 ألف مهاجر

... رئيس أوكرانيا يعتبر عقوبات روسيا جائزة وصف الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو يوم الإدراج على قائمة عقوبات روسية بالحصول على جائزة، مضيفا أن موسكو يجب أن تسحب قواتها وأسلحتها من الأراضي الأوكرانية..