الديمقراطي يسيطر على الكونغرس الأمريكي
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
أفادت مراكز استطلاع أمريكية بان الديمقراطيين حصلوا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على 229 مقعدا مقابل 206 مقاعد للجمهوريين, ما يعني حصول الديمقراطيين على الأغلبية.
وأضافت الاستطلاعات أن الديمقراطيين استعادوا الاغلبية في مجلس النواب الأمريكي بحصولهم على 50 مقعدا مقابل 39 مقعدا للحزب الجمهوري. وكانت قد أغلقت مراكز الاقتراع ابوابها في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين بعد أن أدلى الناخبون الأميركيون بأصواتهم .
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