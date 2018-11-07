الإنتخابات النصفية: النواب للديمقراطيين والشيوخ للجمهوريين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفادت نتائج أولية نقلتها شبكات تلفزيونية لانتخابات التجديد النصفي أن السيطرة في الكونغرس الأمريكي ستكون منقسمة العام المقبل بين الديموقراطيين الذين استعادوا الغالبية في مجلس النواب والجمهوريين الذين احتفظوا بتفوقهم في مجلس الشيوخ.



وسيتمكن الديموقراطيون من انتزاع المقاعد الـ23 المطلوبة للفوز بالغالبية، وفق قناتي "فوكس" و"أن بي سي"، بعدما تغلبوا على مرشحين جمهوريين في ولايات متأرجحة مثل فرجينيا وفلوريدا وبنسلفانيا وكولورادو في انتخابات وصفت بأنها استفتاء على اداء الرئيس دونالد ترامب.



لكن الجمهوريين ردوا الضربة في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، حيث أطاحوا بعضوين ديموقراطيين على الأقل في أنديانا ونورث داكوتا،واحتفظوا بمقعدي تينيسي وتكساس.

وفي هذا الاطار، وصف ترامب هذه الانتخابات بأنها "نجاح هائل"، بالرغم من خسارة حزبه الجمهوري السيطرة على مجلس النواب.

وكتب ترامب على تويتر "نجاح هائل الليلة"، مضيفا "شكرا للجميع".

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