انتخاب أول امرأتين مسلمتين في الكونغرس الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فازت امرأتان من أصول عربية بمقعدين في مجلس النواب، وأصبحتا أول مسلمتين تدخلان الكونغرس.

ففي ميشيغان، فازت الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب (42 عاما) بمقعد في المجلس عن الدائرة الـ13 ، عن الحزب الديموقراطي.

طليب كانت قد فازت بترشيح الحزب بعدما تقدمت على منافستها بريندا جونز رئيسة مجلس مدينة ديترويت.

وتحظى رشيدة، التي ولدت في ديترويت، بدعم روابط المعلمين والممرضين وتجار التجزئة في الولاية، وتركز في خطابها على برامج المرأة والطفل والرعاية الصحية.

وقالت طليب في تصريحات لإذاعة صوت أمريكا: "الناس لا يزالون غير قادرين على نطق اسمي لكنهم يتذكرون أنني أتيت إلى منزلهم".

طليب، الابنة الكبرى لمهاجر فلسطيني، والأكبر بين إخوانها وأخواتها الـ14، اعتبرت من قبل أن دخولها الكونغرس "حدث تاريخي".

إلهان عمر

وفي الدائرة الخامسة لولاية مينيسوتا، فازت الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر على الجمهورية جينيفر زيلينكسي.

وكتبت في تغريدة: "لقد فعلنا ذلك معا":



قضت عمر طفولتها في مخيم لاجئين في كينيا، وهاجرت إلى الولايات المتحدة في سن الـ12، قبل أن تحصل على مقعد في مجلس نواب الولاية.

وكانت عمر قد فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي للدائرة الخامسة بولاية مينيسوتا لتحل محل النائب الديموقراطي كيث إليسون.

وبات المقعد خاويا عندما قرر إليسون الترشح لمنصب المدعي العام، تاركا منصبه بعد ست ولايات.

وكأول لاجئة قد يتم انتخابها لتولي مقعد في الكونغرس، ستحمل إلهان معها "منظورا فريدا وطاقة جديدة إلى العاصمة واشنطن"، كما ذكرت في تصريحات سابقة.

وتدعم عمر برنامج التأمين الصحي ميديكير ومجانية التعليم في الجامعات العامة.

مصدر الصورة: @PalinfoAr

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