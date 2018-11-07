إغلاق مراكز اقتراع التجديد النصفي في نصف الولايات الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أغلقت مراكز الاقتراع في أكثر من نصف الولايات الأمريكية الخمسين بعد أن أدلى الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وبحسب النتائج التي تتوالي من الانتخابات حتى الآن فقد حصد الحزب الجمهوري 81 مقعدا مقابل 76 لصالح الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

أما في مجلس الشيوخ فقد نال الحزب الجمهوري حتى الآن 43 مقعدا مقابل 36 مقعدا للحزب الديمقراطي.

وفاز الحزب الجمهوري في مقعد مجلس الشيوخ في ولاية إنديا ويتقدم الحزب بالفوز في ولاية تكساس.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في 18 ولاية أخرى الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0100 بتوقيت جرينتش). ولن تتضح الصورة الكاملة لنتائج التصويت إلا بعد ساعات.

كما فاز السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، بينما فاز الحزب الجمهوري في مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا.

ويجرى التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا وعلى 35 من مقاعد مجلس الشيوخ‭ ‬البالغ عددها 100 مقعد وعلى 36 من مناصب حكام الولايات الخمسين في انتخابات التجديد النصفي التي تتركز على سباقات تنافسية من أقصى شرق البلاد إلى أقصى غربها تشير استطلاعات الرأي إلى أنها يمكن أن تحسم في أي من الاتجاهين.

ويتوقع خبراء أن يكون الإقبال على التصويت هو الأعلى في انتخابات التجديد النصفي منذ 50 عاما.