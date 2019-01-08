من "CES 2019".. "آتش تي سي" تعلن عن جديدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "HTC" خلال معرض "CES2019"، النقاب عن خوذتي واقع افتراضي جديدتين، تتمثل الأولى في Vive Pro Eye العادية، والثانية في Vive Cosmos التي تعتمد على الكمبيوتر.

وأكّدت الشركة أنّ "خوذة الواقع الافتراضي Vive Pro Eye ستقدم تجربة مشاهدة أفضل من سابقاتها بسبب تقنية foveated rendering التي تعمل على تحسين وإيضاح جودة الصورة، كما تحتوي الخوذة على مزايا تسمح بالتحكم بها بشكل أفضل دون الحاجة لمسك ذراعي التحكم وبالصوت مما يسمح للأشخاص الذين لا يستطيعون التحكم بها يدوياً بالتمتع بجميع المزايا".

إلى ذلك، تعتبرُ خوذة Vive Cosmos خياراً رائعاً للتمتع بتقنيات الواقع الافتراضي، ومن المفترض أن تتصل مع جهاز كمبيوتر لكي تعمل بالشكل المطلوب. ومع ذلك، أكّدت "HTC" أنّها "تسعى لدعم الخوذة بالأجهزة الأخرى مثل الهواتف الذكية في المستقبل".

في سياق آخر، أعلنت الشركة عن شراكتها مع موزيلا للعمل على تطوير نسخة من متصفحها فايرفوكس على أجهزة الواقع الإفتراضي، كما كشفت عن شراكة أخرى مع أمازون للاستفادة من خدماتها السحابية وتقنيات الواقع الافتراضي التي توفرها.

(tech-wd)

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