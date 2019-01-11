من "CES".. إليكم أفضل تاكسي طائر في العام 2020 (صور+فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في اليوم الرابع على التوالي من معرض "CES 2019"، أطلقت شركة "بيل" الأمريكية لصالح شركة "أوبر" التاكسي الطائرة "Nexus" المزمع إطلاقه بحلول العام 2020.

وكانت "بيل" عقدت شراكة "أوبر" لتصميم الطائرات لخدمة سيارات الأجرة الطائرة القادمة. ويتسع التاكسي الجديد لـ5 أشخاص كحد أقصى، فيما يبلغ وزنه حوالى 600 رطل، ويمكنه أن يقوم برحلات في عدد قليل من المدن الرئيسية منتصف العام المقبل 2020.

إلى ذلك، فإنّ التاكسي الجديد يحتوي على 6 مراوح مائلة مدعومة بنظام دفع كهربائي هجين، وامكانياته متطورة كثيراً مقارنة مع تلك المتوفرة في الدراجات البخارية والحافلات المكوكية والطائرات الشخصية المعروضة في "CES".

إلّا أنّ الشركة المصممة لم تكشف عن سعر الطائرة، لكنّ أوبر أكدت أنها بصدد جعل أسعار سيارات الأجرة في متناول الأشخاص العاديين.

(البوابة)

(sciencesetavenir)

للمزيد:

بدء العد التنازلي لانطلاق "ابن الكونكورد"(صور+فيديو)

سامسونغ تغير شكل العالم عبر شاشاتها الجديدة بمعرض CES 2019

شاهد.. أغرب هاتف في معرض CES 2019

ألق نظرة على بعض المنتجات التي ستعرض في CES 2019

معرض CES 2019.. إليكم 4 تقنيات منتظرة

غوغل تتوفق على نفسها في معرض CES 2019

تقنية 5G حديث معرض CES 2019

شاهد.. أغرب هاتف في معرض CES 2019

معرض " CES": لأول مرة سامسونغ تضم iTunes إلى تلفازها الذكي

" CES"معرض الإلكترونيات الأكبر على مستوى العالم

عمالقة التكنولوجيا يبهرون العالم في معرض CES بلاس فيغاس

أحدث 7 ابتكارات أطلقت اليوم الأول من معرض CES (صور+ فيديو)