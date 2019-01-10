طرح أول هاتف قابل للطي رسميا في CES

أخبار الآن | لاس فيغاس - الولايات المتحدة (ا ف ب)

كشفت شركة "رويول" الصينية النقاب عن هاتفها "فليكس باي" القابل للطي ، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2019" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

يأتي الهاتف بشريحة اتصال مرنة مزدوجة وبشاشة غير زجاجية عالية الدقة ، ويمكن طيه لإنشاء جهازين ذكيين، وأيضاً عرض الشاشة المرنة على حقائب اليد، تماشياً مع الموضة.

ما يميز هاتف "رويوله" القابل للطي هو أن شاشته المرنة غير زجاجية، ما يعني أنها لا تنكسر حتى في حال سقوطه على الأرض.

يعمل "فليكس باي" بمعالج من نوع "سناب دراجون 855"، وبذاكرة وصول عشوائي "6 أو 8 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "128 أو 256 جيجابايت".

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة من نوع "أموليد" بحجم 7.8 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل "أندرويد 9.0 باي".

ويضم الجهاز كاميرا مزدوجة بدقة "16 و20 ميجابيكسل".

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الجهاز لا يتمتع بأداء جيدوفق تقيمات خبراء تقنيين، مما يدل على أن الشركة سارعت إلى طرحه بسرعة للتفوق على منافسيها "سامسونج" و"هواوي" دون الاهتمام بجودة الأداء.

ويتوفر "فليكس باي" للبيع في الأسواق الصينية بسعر 1000 جنيه إسترليني.

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