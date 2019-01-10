معرض CES 2019 يستعرض سيارات ذكية تجمع بيانات سائقها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كشفت العديد من شركات السيارات النقاب عن أحدث التقنيات التي تستخدمها في مركباتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019 ، المقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، والقادرة على جمع البيانات الخاصة بأصحابها، والتواصل مع السائقين والمشاة.

لكن هذا التطور الكبير الذي يمكن أن تصبح عليه السيارة أقلق البعض ، فجمع الكثيرمن البيانات حول سائقها قد يتحول لأداة تجسس إذا ما سربت هذه المعلومات.

وتحرص كبرى شركات السيارات في العالم، على إنتاج سيارات ذكية حديثة، مزودة بأجهزة، أو بتطبيقات تمكّن السائق من التسوق "أونلاين"، أو طلب الطعام، أو قراءة الأخبار على لوحة القيادة.

وبالرغم من أن البدء في إنتاج مثل هذه السيارات كان محاولة لجعل حياة السائقين أسهل، فإن التقنيات الجديدة قد تشكل خطرا على خصوصية الأفراد، كونها تجمع معلومات عن السائقين وتنقلها للشركة المصنعة.

وذكر موقع صحيفة "تلغراف" البريطاني، أن بعض السيارات قادرة على تتبع كل شيء، مثل موقع السيارة، والسرعة التي تقود بها، والأغاني أو محطات الراديو التي تفضل الاستماع إليها، فضلا عن معرفة وزن السائق.

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