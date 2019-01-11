جديد "سامسونغ" في CES 2019.. ثلاجة ذكية بقدرات رائعة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "سامسونغ" العالمية خلال معرض "CES 2019" ثلاجة "فاميلي هب / Family Hub" الذكية.

وتتميز هذه الثلاجة بمساعد رقمي يسمى "بيكسبي"، الذي يتيح معرفة الأخبار والطقس، كما أنه يستطيع تمييز أصوات أفراد العائلة مستعيناً بتقنيات الذكاء الإصطناعي.

إلى جانب ذلك، فإنّ "بيكسبي" يتيح إمكانية البحث عن تذاكر للطيران وطلب سيارة تاكسي، إلى جانب التحكم بأجهزة أخرى مثل تحديد درجة حرارة الفرن مسبقاً.

وللمزيد من التفاعلية، أرفقت "سامسونغ" هذه الثلاجة بتطبيقٍ خاص بها، إذ يمكن أفراد العائلة من مشاهدة محتوى الثلاجة ومعرفة تاريخ الصلاحية لكل منتج موجود بها. ويبرز هذا التطبيق قائمة التسوق المطلوبة بناءً على تفضيلات الطعام أو وفقاً للحمية الغذائية التي تتبعها العائلة.

وحافظت "سامسونغ" على التواصل بين العائلة من خلال عرض الصور والملاحظات بشكلٍ رقمي على باب الثلاجة، بعكس السابق حيث كانت تعلق الصور من خلال دبابيس التثبيت المغناطيسية

(CNet)

(digitaltrends)

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