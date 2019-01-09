لحاف ذكي قد ينقذ حياتك الزوجية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أصبح بإمكان الأزواج الآن أن ينعموا بنوم هانئ ومريح، ومن دون خلافات أو معارك بفضل غطاء سرير جديد، يوصف بأنه "لحاف ذكي".

فهذا اللحاف الذكي يمكن التحكم بحرارته، ليس هذا فحسب، بل يمكن التحكم بحرارة كل نصف منه بصورة مستقلة، فإذا أراد الزوج على سبيل المثال حرارة أقل من 20 درجة مئوية، فيمكنه التحكم في الجزء الخاص به من اللحاف ويحدد حرارته عند تلك الدرجة، وفي الوقت نفسه يمكن للزوجة أن تختار الحرارة التي تناسبها في الجزء أو النصف الخاص بها.

ويحتوي اللحاف أيضا على فتحات خاصة للحد من الرطوبة في الفراش، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وفي الجزء البارد من اللحاف الذكي، يوجد نظام تبريد البخار ويسمح هذا النظام بخروج الماء من الجسم، وبالتالي يقلل من حرارته.

ومن الأمور الجميلة في هذا اللحاف أنه يعيد ترتيب نفسه، مستفيدا من القنوات الشبكية الصغيرة فيه لاستعادة وضعه السابق قبل النوم.

أما لماذا ينقذ بعض الأزواج فقط دون آخرين، فربما لأنه يمكن القول إن هذا اللحاف الذكي مصنوع لأولئك الذين لا يتقلبون كثيرا أثناء نومهم ولا يسحبون اللحاف نحوهم.

مصدر الصورة : kidspot

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