تلفزيونات سامسونغ 2019 تدعم مساعد غوغل وأمازون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة سامسونغ أن سلسلة تلفزيوناتها بتقنية QLED القادمة خلال 2019 ستقدم خيارين جديدين من المساعدات الصوتية بعيدًا عن مساعدها بكسبي، حيث سيكون بإمكان المستخدمين تفعيل مساعد غوغل الصوتي أو مساعد أمازون أليكسا على شاشاتهم من خلال الأوامر الصوتية.

ستكون المساعدات الصوتية الجديدة قادرة على التحكم بالصوت، تشغيل وإيقاف التلفزيون، تغيير المحطات، وكذلك تشغيل التطبيقات، لكن على الجانب الأخر فإن مساعد سامسونج بكسبي سيكون قادرًا على تأدية مهام أكثر؛ فالمستخدم سيكون باستطاعته على سبيل المثال التحكم بالتلفزيون من خلال الأوامر الصوتية بريموت التحكم وغيرها.

لكن بالنهاية، فإن سامسونج وفرت للمستخدمين طرق ومزايا تحكم مختلفة تتناسب مع رغباتهم، فمن لا يرغب باستعمال مساعدها الصوتي، ويملك مساعدات منزلية من شركات أخرى في بيته فإنه سيتمكن من تشغيلها كما يريد.

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