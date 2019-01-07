"سامسونغ" إلى عالم السيارات.. هذا جديدها في 2021

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "سامسونغ" العالمية عن المعالج Exynos Auto V9 الجديد، الذي تقدمه لأنظمة الملتيميديا بسيارات أودي، والمقرر طرحه بحلول العام 2021.

وتم تصميم المعالج الجديد على أسس معمارية 8 نانومتر معتمدة على وحدة المعالجة المركزية Cortex-A76 ثمانية النوى، والتي تعمل بسرعة تصل إلى 2.1 غيغاهرتز.

وأوضحت الشركة ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، أنّ "المعالج يدعم أيضاً وظيفة الذكاء الاصطناعي (NPU)، لإتاحة مساعدة رقمية في السيارة".

وتعمل وظيفة الذكاء الاصطناعي (NPU) بسرعة كبيرة تتيح لها معالجة البيانات السمعية والبصرية للوظائف المختلفة مثل التعرف على الوجه والصوت أو الإيماءات، ويدعم معالج سامسونغ ما يصل إلى 6 شاشات و12 وصلة كاميرا".

كذلك، يمكن دعم العديد من الأنظمة مثل شاشة أجهزة القياس والبيان، وشاشة الملتيميديا المركزية، وشاشات المقاعد الخلفية في الوقت ذاته، وذلك بفضل وحدة المعالجة المركزية القوية ووحدة معالجة الرسوميات، التي تتولى أيضاً معالجات الصوت الأربعة Hifi 4 لتوفير جودة صوت عالية.

ولفتت "سامسونغ" إلى أنّ "معالجها يدعم أيضاً أنظمة التشغيل غوغل أندرويد ولينوكس وQNX. وبالإضافة إلى شبكة 2G و3،G يعتمد معالج Exynos Auto V9 على اتصالات LTE Advanced بجانب تقنية MIMO، بهدف ضمان وصول سريع وآمن إلى شبكة الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لدعم معيار 5G القادم".

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