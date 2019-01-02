أبل تحصل على براءة اختراع "الملابس الذكية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدو أن تكنولوجيا المستقبل القريب لن تقتصر على الهواتف التي نحملها، إذ تعكف شركة أبل في الوقت الحالي، على تطوير "ملابس ذكية" من شأنها أن تقدم خدمات صحية مهمة.

وبحسب موقع "إنفرس"، فقد حصلت شركة "أبل" المصنعة لهواتف آيفون، على براءة اختراع بشأن "الملابس الذكية"، لكن هذه الشهادة لم تقدم تفاصيل بشأن المشروع الطموح.

ويأتي مشروع "الملابس الذكية" بعدما وصلت عائدات "أبل" من الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعاتوالسماعات، إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام واحد بحلول سبتمبر الماضي.

وحصلت الشركة الأميركية على شهادة رسمية من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.

ولا تكشف الصورة المقدمة لبراءة الاختراع أمورا كثيرة حول فكرة "الملابس الذكية"، لكنها توحي بالاعتماد على تقنيات النانو المتقدمة والقادرة على إدخال شاشات بتقنية OLED في الملابس.

ويرجح خبراء أن تساعد تقنية من هذا القبيل على وضع أجهزة "آيباد" في كم المعاطف أو في قطع أخرى لأجل الاستفادة من التكنلوجيا إلى أقصى حد.

وكانت "أبل" قد تقدمت، مؤخرا، بطلب براءة اختراع لقفازات ذكية، وسط توقعات بأن تكون قادرة على جمع بيانات صحية مهمة مثل قياس نبضات القلب وضغط الدم.

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