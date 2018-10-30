أبل تكشف عن جديدها في حدث ضخم اليوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تعقد شركة ابل مؤتمرا ضخما اليوم في نيويورك، من المتوقع ان تكشف النقاب خلاله عن مجموعة جديدة من أجهزتها بما في ذلك جهاز آيباد جديد وحاسب Macbook مختلف عن حواسب ماك المعتادة.

وعلى الرغم من ان الشركة العملاقة لم تكشف بعد عن اي معلومة في ما يخص الأجهزة القادمة الا ان التسريبات والشائعات تشير الى الكشف عن جهاز Pro iPad جديد، Macbook Air، لوحة الشحن اللاسلكي AirPower، بالاضافة الى سماعات AirPods اللاسلكية.

جهاز Pro iPad جديد:

يبدو أن الخبراء والمتابعين على يقين بنسبة 99.99% بأن آبل ستعلن عن مجموعة جديدة من أجهزة آيباد، خلال هذا الحدث.

ويتوقع الخبراء الإعلان عن نموذجين، إلا أنه لا توجد تسريبات بشأن الأحجام، رغم حديث بعض التقارير عن أن جهاز آيباد الجديد سيحصل على شاشة بتقنية "edge-to-edge" مع حافة بسيطة.

وربما ستطلق آبل على الجهاز الجديد اسم "آيباد برو إكس"، نسبة إلى جهاز آيفون إكس، ويتوقع أن يزود الجهاز بخاصية التعرف على الوجوه "Face ID".

Macbook Air:

تعد الشائعات حول تحديث ماك بوك إير قديمة بعض الشيء، فلطالما عملت آبل على تعديل هذا الكمبيوتر المحمول الشهير، ولكن آخر التحديثات جرى منذ زمن طويل نسبيا.

وترغب آبل في أن يتضمن الجهاز المحدث منفذ "USB-C"، وقد يحتفظ الجهاز بمنفذ "USB" التقليدي وفتحة بطاقة "SD".

ومن المرجح جدا وجود شاشة عرض "retina"، وفي حال أبقت آبل على "ماك بوك إير" كجهاز كبير الحجم، مقارنة مع جهاز ماك بوك الصغير، فإن هناك إمكانية لتزويده ببطارية أكبر تجعله يحافظ على الطاقة طوال اليوم.

كما يتوقع الخبراء إضافة مجموعة من المعالجات الجديدة.

- قلم آبل الإلكتروني:

لا توجد الكثير من الشائعات حول هذا الجهاز، ولكن جهاز آيباد الجديد يشير إلى أن قلم آبل القديم قد يحصل على تحديث، وقد يكون الأمر بسيطا بجعله على سبيل المثال، أصخر حجما أو إضافة ميزات جديدة تماما.

وتشير الشائعات القليلة أيضا إلى وجود علاقة مغناطيسية بين القلم الإلكتروني وجهاز آيباد.

- ماك ميني:

يعد ماك ميني الكمبيوتر الأسري المثالي وبأسعار معقولة، وهو يوفر ميزات مذهلة لأولئك الذين يتعلمون مهارات الكمبيوتر، كما يعد الجهاز الحالي جيدا لمعظم الاستخدامات، ولكن الحصول على خيارات جديدة للمعالجات قد يساعد في زيادة المبيعات.

وقد تؤدي التحديثات الجديدة إلى جعل جهاز ماك منافسا قويا لأجهزة الكمبيوتر القوية التي تعمل بنظام ويندوز.

- سماعات "AirPods" والشاحن اللاسلكي "AirPower":

من المتوقع أن تحصل سماعات آبل على بعض التحديثات، حيث ستحصل على شحن لاسلكي مع توفير جودة صوت أفضل، وربما حتى تحسين حالة الأذنين.

ومن المتوقع أيضا أن تصل لوحة الشحن اللاسلكية "AirPower" التي طال انتظارها، والمخصصة لشحن هواتف آيفون وساعات أبل الذكية وسماعات "AirPods" اللاسلكية في آن واحد. وقد بدأ الحديث عن "AirPower" لأول مرة، في شهر يونيو عام 2017، إلا أن بعض المشاكل جعلت الجهاز يتأخر في الوصول إلى الأسواق.

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