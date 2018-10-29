غوغل: طول المحتوى لا يعني جودته

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

بين محتوى ثري بالكلمات وآخر قصر ودل، ربما يتساءل الكثيرون، كيف تصنف غوغل المحتوى الأكثر أهمية وكيف تفاضل بين موضوع وآخر في ترتيبهم على محرك بحثها..

جون مولر محلل المؤشرات في شركة غوغل كشف أن طول المحتوى ليس مؤشرا على مستوى جودته..

"ويضيف مولر "إن بعض الصفحات لديها الكثير من الكلمات التي لا تقول شيئا" وفي الوقت ذاته، قد تكون الصفحات ذات الكلمات القليلة ذات صلة وثيقة بطلب بحث المستخدم..

لذا ، لن تقوم Google بالضرورة بترتيب الصفحات استنادًا إلى عدد الكلمات وحدها ، فقد يتم تصنيف محتوى قصير إلى محتوى مهم. وذلك بحسب مدى تلبية المحتوى لطلبات بحث معينة.

إذا كان هناك شخص ما يبحث عن إجابة سريعة على سؤال بسيط ، فقد تكون المقالة المطولة هي عكس ما يريد الوصول إليه.

جاء هذا في رد على سؤال وصل إلى مولر على تويتر من مستخدم سأل عما إذا كان من المفيد إطالة المقالات القصيرة .

ردا على ذلك ، ذكر مولر أن "عدد الكلمات ليس مؤشرا للجودة."

في النهاية الأمر متروك لمالك الموقع لتحديد طول المحتوى الذي يعرضه .

تجدر الإشارة إلى أن إرشادات الجودة المُحدّثة من Google لا تشير بشكل محدد إلى أي شيء يتعلق بعدد الكلمات.

عندما يقوم أحد موظفي قسم الجودة لدى Google بتقييم المحتوى يدويًا ، عليه تحديد ما إذا كانت الصفحات "تحقق الغرض منها".

قد يكون هذا بالإجابة عن سؤال ما ، أو وصف منتج ما ، أوتوفير تعليمات إرشادية ، وما إلى ذلك.

لذلك لا تتعب نفسك في زيادة عدد الكلمات. فكر فيما إذا كان المحتوى يخدم "غرضه المفيد".

إذا رأت Google أن المحتوى مفيد للباحثين ، فسيتم ترتيبه في المقدمة بغض النظر عن طوله أو اختصاره.

اقرأ أيضاً :

غوغل تجبر الشركات على الدفع مقابل تطبيقاتها

ياهو تدفع ملايين الدولارات لمستخدميها