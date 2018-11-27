قريباَ.. جديد أودي سيارة e-tron الصديقة للبيئة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

شركة السيارات الألمانية الفاخرة "أودي" قد تكون على مقربة من التحول إلى أسلوبٍ جديد أكثر صداقة للبيئة بحسب تسريبات جديدة . فقد ذكرت مصادر مقربة من "أودي" أن الشركة عازمة على استعراض أول سيارة كهربائية لها في معرض لوس أنجلوس الذي سيعقد ما بين 26 نوفمبر و9 ديسمبر من العام الجاري.

ووفقا لآخر التسريبات فإن "أودي" ستطرح هذه السيارة تحت اسم "e-tron"، وستزودها بمحركين كهربائيين بعزم 600 حصان تقريبا، قادرين على زيادة السرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في غضون 3.5 أو 4 ثوان فقط.

كما ستزود هذه السيارة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ومنها نظام "استعادة الطاقة" الذي سيعيد شحن البطارية أثناء الحركة.

ومن المفترض أن تستعرض أودي في لوس أنجلوس نماذج من سياراتها المعدلة من موديلات "A6" و"A7" و"A8".

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