تويوتا تكشف عن "كامري" 2019 المعدّلة بتوقيع TRD

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تي آر دي هي إحدى فروع شركة تويوتا للسيارات وتقوم بتصنيع قطع غيار ما بعد البيع الرياضية لكل من سيارات تويوتا، لكزس وسايون يقوم هذا الفرع بتطوير قطع الغيار وتوفيرها لسيارات الطرق العادية لدعم كفائتها وتلبية لرغبات بعض عشاق رياضات السيارات.. توفر عدة قطع مثل أنظمة التعليق والفرامل والإطارات و غيرها.

وقد كشفت تويوتا مؤخرا عن نموذج "TRD" الرياضي المعدل عن سيارات كامري الشهيرة.

تميزت هذه السيارات بتعديلات شملت الشكل الخارجي للهيكل، والذي أصبح رياضيا أكثر من هياكل كامري بفضل الشبك الأمامي العريض، والواجهة الخلفية التي زودت بجناح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، والعجلات ذات الإطارات الرقيقة بمقاس 19 إنشا.

أما من الداخل فقد حصلت "TRD" على مقاعد جلدية رياضية، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.

ويضمن الأداء المميز لهذه المركبة محرك توربيني بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر وعزم 305 أحصنة، وهو قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3.5 ثانية، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

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